Galatasaray’da Osimhen sevinci!

Galatasaray'da Tottenham maçı hazırlıkları devam ediyor.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

OSIMHEN SEVİNCİ

Sakatlığı geçen yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda takımla çalıştı. Ismail Jakobs ise salon ve sahada atletik performans uzmanları eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.