Kayserispor evinde galibiyeti unuttu!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor 10 maçtır sahasında kazanamıyor.

Son olarak geçen sezon oynadığı Ankaragücü maçında 3-2 galip gelen Sarı Kırmızılılar, sonrasında oynadığı 10 müsabakada sahadan sevinçle ayrılamadı.

Ankaragücü maçı sonrasında Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor ile berabere kalan Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları kaybetti. Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta ise Sivasspor ve Beşiktaş'a kaybederken Eyüpspor, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

BİR SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE

Son 10 maçta sahasında 6 puan toplayabilen ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kayserispor'un sahasında oynadığı son 10 maç ve sonuçları ise şu şekilde:



Kayserispor-Hatayspor 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 0-2

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Sivasspor 1-2

Kayserispor-Eyüpspor 2-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-3

Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

Kayserispor-Adana Demir 0-0