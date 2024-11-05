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Giriş Tarihi: 5.11.2024 13:40

Pierluigi Collina: "Türk hakemlerini inceleyin!"

FIFA kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu, Collina'nın Galatasaray - Beşiktaş maçını izledikten sonra UEFA Hakem Kurulu Başkanı Rosetti'den Türk hakemleri için inceleme isteğinde bulunduğunu öne sürdü.

Pierluigi Collina: Türk hakemlerini inceleyin!

FIFA kokartlı eski Türk hakem ve A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, TV ekranlarında bir iddiada bulundu.

Çulcu, FIFA Hakem Kurulu Başkanı ve UEFA Hakem Kurulu Üyesi Pierluigi Collina'nın Galatasaray ile Beşiktaş arasında Trendyol Süper Lig'de oynanan müsabakayı izlediği, hakem yönetiminden rahatsız olduğu ve bu konuda bir dönem Türkiye'de MHK danışmanlığını da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'ye inceleme tavsiyesinde bulunduğunu öne sürdü.

İşte Mustafa Çulcu'nun iddiası;

"Collina, Galatasaray - Beşiktaş maçını izledi. Collina 'Bu nasıl bir hakemlik, çağ dışı bir hakemlik." yorumunu yaptı. Roberto Rosetti ile görüşerek "Bu hakemi ve bu maçı inceleyin, irdeleyin." ifadelerini iletti."

ARDA KARDEŞLER YÖNETTİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalmış, VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev almıştı.

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Pierluigi Collina: "Türk hakemlerini inceleyin!"
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