Son dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Mourinho, Acun Ilıcalı ve Ertuğrul Doğan...

TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlardan sonra PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve futbolculardan Edin Dzeko'nun 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise 'sportmenliğe aykırı hareketleri' ve 'hakareti' sebep gösterilerek tedbirsiz olarak kurula sevki gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 05.11.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar
- Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar
- Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti
- Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması
- Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
- Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi
- Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi
- Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi
- Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı
- Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi
- Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları
- Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.