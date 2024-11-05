Son dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Mourinho, Acun Ilıcalı ve Ertuğrul Doğan...



- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar



- Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar



- Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti



- Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması



- Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi



- Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi



- Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi



- Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi



- Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı



- Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi



- Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları



- Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.