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Giriş Tarihi: 5.11.2024 13:29 Son Güncelleme: 5.11.2024 14:04

Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili açıklama! 'Provokasyon ihtimaline karşı...'

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da oynanmamasına karar verilen Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: TFF’den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili açıklama! ’Provokasyon ihtimaline karşı...’

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile 28 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alındığı duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili açıklama yaptı.

'TARAFSIZ BİR ÜLKEDE OYNANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR'

"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

PROVOKASYON VURGUSU

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz."

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Son dakika: TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili açıklama! 'Provokasyon ihtimaline karşı...'
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