Son dakika: Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmeleri belli oldu. Kupada 4. tur karşılaşmaları 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Samsunspor - 52 Orduspor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Hatayspor - Osmaniyespor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Alanyaspor - Fethiyespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Amed Sportif - Adana 01 FK
Çorluspor 1947 - Manisa FK
İstanbulspor - Alanya 1221
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Vanspor