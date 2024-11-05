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Giriş Tarihi: 5.11.2024 19:51 Son Güncelleme: 5.11.2024 20:07

TFF açıkladı! Halil Umut Meler'e yeni görev...

TFF, Halil Umut Meler'in Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya ile El Arabi arasında oynanacak lig maçını yöneteceğini açıkladı.

TFF açıkladı! Halil Umut Meler’e yeni görev...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek. Kuveyt'in Salmiya şehrindeki Thamir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun ise VAR olarak görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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TFF açıkladı! Halil Umut Meler'e yeni görev...
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