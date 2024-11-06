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Giriş Tarihi: 6.11.2024 13:56

GALATASARAY HABERLERİ: Tottenham'dan riskli karar

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham'da, maç öncesi eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Ange Postecoglou'yu zora soktu. Postecoglou'nun sakatlıktan yeni çıkan ancak henüz fiziksel olarak hazır olmayan Heung-min Son'la ilgili riskli bir karar alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Tottenham’dan riskli karar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Lacivert-Beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun yarınki müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Tottenham'dan riskli karar
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