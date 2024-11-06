Son dakika haberi: Beşiktaş - Malmö maçının 11’leri belli oldu! Semih Kılıçsoy sürprizi...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Lyon'u mağlup eden siyah-beyazlı takım Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak ve bu maçta galip gelerek moral bulmak istiyor. Zorlu karşılaşma 18:30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.