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Giriş Tarihi: 6.11.2024 17:24 Son Güncelleme: 6.11.2024 17:42

Son dakika haberi: Beşiktaş - Malmö maçının 11'leri belli oldu! Semih Kılıçsoy sürprizi...

Son dakika haberier: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bugün evinde İsveç ekibi Malmö'yü ağırlıyor. Bu kulvarda Ajax ve Frankfurt mağlubiyetlerinden sonra Lyon'u deviren Siyah-Beyazlılar, İsveç temsilcisi karşısında hem moral hem de yola devam için 3 puanı hedefliyor. Beşiktaş-Malmö maçının 11'leri belli oldu. Zorlu karşılaşma 18:30'da başlayacak...

Son dakika haberi: Beşiktaş - Malmö maçının 11’leri belli oldu! Semih Kılıçsoy sürprizi...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Lyon'u mağlup eden siyah-beyazlı takım Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak ve bu maçta galip gelerek moral bulmak istiyor. Zorlu karşılaşma 18:30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

IMMOBILE YERİNE SEMİH

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş'ta, İmmobile'nin yokluğunda santrfor bölgesinde Semih Kılıçsoy görev yapacak.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö: Friedrich, Rosler, Jansson, Zätterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Malmö maçının 11'leri belli oldu! Semih Kılıçsoy sürprizi...
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