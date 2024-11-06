Son dakika haberi: Beşiktaş - Malmö maçının 11’leri belli oldu! Semih Kılıçsoy sürprizi...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Lyon'u mağlup eden siyah-beyazlı takım Kasımpaşa mağlubiyetini unutmak ve bu maçta galip gelerek moral bulmak istiyor. Zorlu karşılaşma 18:30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
IMMOBILE YERİNE SEMİH
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile sakatlığından dolayı Malmö ve Başakşehir maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş'ta, İmmobile'nin yokluğunda santrfor bölgesinde Semih Kılıçsoy görev yapacak.