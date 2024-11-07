Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde
Giriş Tarihi: 7.11.2024

Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde

Konferans Ligi’ndeki iki maçında da puan alamayan Çağdaş Atan’ın takımı, Kopenhag’ı yenerek şanssızlığını bitirmek istiyor

Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde
UEFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçından puansız ayrılan RAMS Başakşehir, üçüncü sınavında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Parken Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak ve Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Joey Kooij yönetecek. Turuncu-lacivertli takım, ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 yenilirken ikincisinde Celje'ye deplasmanda 5-1 kaybetti. Başakşehir, Kopenhag ile 2 kez karşılaştı. İstanbul'da 1-0 galip gelen temsilcimiz, rövanşta 3-0 mağlup olmuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA