Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde

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EFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçından puansız ayrılan RAMS Başakşehir, üçüncü sınavında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak.
Parken Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak ve Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Joey Kooij
yönetecek. Turuncu-lacivertli takım, ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 yenilirken ikincisinde Celje'ye deplasmanda 5-1 kaybetti. Başakşehir, Kopenhag ile 2 kez karşılaştı. İstanbul'da 1-0 galip gelen temsilcimiz, rövanşta 3-0 mağlup olmuştu.