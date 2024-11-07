Başakşehir, Avrupa’da ilk zaferinin peşinde

EFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçından puansız ayrılanParken Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak veyönetecek. Turuncu-lacivertli takım, ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 yenilirken ikincisinde Celje'ye deplasmanda 5-1 kaybetti. Başakşehir, Kopenhag ile 2 kez karşılaştı. İstanbul'da 1-0 galip gelen temsilcimiz, rövanşta 3-0 mağlup olmuştu.