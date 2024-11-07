Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom'un 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 7.11.2024 19:34 Son Güncelleme: 7.11.2024 19:40

Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom'un 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bugün Londra ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Galataasaray'ın fikstüründeki en zorlu rakip olan İngiliz devi bu sezon formda bir grafik çiziyor. Cimbom ise ligde ve Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor. Saat 20:45'te başlayacak olan karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu.

Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom’un 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden temsilcimiz Galatasaray, bugün evinde İngiliz devi Tottenham'ı ağırlıyor.

Premier Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Londra ekibinde önemli eksikler bulunuyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi, Osimhen

Tottenham XI: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son

SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

TOTTENHAM'DA 2 ÖNEMLİ İSİM YOK

Tottenham'ın sol beki Micky Van de Ven ve savunmanın önemli ismi Romero sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor.

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Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom'un 11'i belli oldu
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