Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom’un 11’i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa'da yoluna namağlup devam eden temsilcimiz Galatasaray, bugün evinde İngiliz devi Tottenham'ı ağırlıyor.
Premier Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Londra ekibinde önemli eksikler bulunuyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi, Osimhen
Tottenham XI: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son
SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.
TOTTENHAM'DA 2 ÖNEMLİ İSİM YOK
Tottenham'ın sol beki Micky Van de Ven ve savunmanın önemli ismi Romero sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor.