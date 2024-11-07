Galatasaray - Tottenham | Zorlu maçta Cimbom’un 11’i belli oldu

İKİ TAKIMIN 11'İ

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sánchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi, Osimhen

Tottenham XI: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son

SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ



Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

TOTTENHAM'DA 2 ÖNEMLİ İSİM YOK

Tottenham'ın sol beki Micky Van de Ven ve savunmanın önemli ismi Romero sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemiyor.