Heung min-Son, Galatasaray-Tottenham maçında oynayacak mı? İngiliz gazetecilerden dikkat çeken açıklamalar!

Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur'u konuk edecek. Kritik karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İNGİLİZ GAZETECİLER KONUŞTU

Karşılaşma için İstanbul'a gelen İngiliz gazetecilerden Tom Barclay (The Sun) ve George Sessions (PA Sport), çarpıcı açıklamalarda bulundu...

'MİLLÎ MAÇ ARASINA KADAR DÖNMEYECEK'

Tottenham'ın sakat oyuncularının son durumu nedir? Kaç oyuncu eksik?

Tom Barclay: Spurs'ün en büyük sakatlık sorunu stoperde yaşanıyor ve ilk tercihleri olan iki oyuncu da muhtemelen sahalardan uzak kalacak. Micky van de Ven'in diz ardı kirişindeki zorlanma nedeniyle millî maç arası sonrasına kadar dönmesi beklenmezken, ikinci kaptan Cristian Romero da pazar günü Aston Villa'ya karşı alınan 4-1'lik galibiyette sert bir mücadeleye girerken kendisini sakatlayarak oyundan çıktı. Richarlison da üçüncü golü hazırlarken hamstring problemi yaşayarak oyundan çıktı. Wilson Odobert ise hamstring sakatlığının nüksetmesinin ardından önümüzdeki beş haftayı kaçıracak.

'TOTTENHAM İÇİN BÜYÜK DARBE'

George Sessions: Tottenham'ın ilk tercihi olan stoperler Micky van de Ven ve Cristian Romero'nun sırasıyla hamstring ve ayak parmağı sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olması takım için büyük bir darbe. Richarlison da kas problemi nedeniyle oynamayacak ve diğer hücum oyuncusu Wilson Odobert de hamstring sakatlığı nedeniyle maçta yer alamayacak.

'TOTTENHAM İÇİN GERÇEKÇİ BİR HEDEF'

Tottenham'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi için planları neler? Ange bu turnuva konusunda ciddi mi?

Tom Barclay: Evet ama şu ana kadar turnuvayı bazı genç oyuncuları ısındırmak ve yedek oyuncularına çok değerli maç süreleri vermek için kullandı. Bunun nedeni daha çok, turnuvanın yeni formatıyla alakalı. Hocalar, lige dönüşen Avrupa kupaları turnuvalarında biraz daha fazla kumar oynayabiliyorlar. Çünkü kayıpları telafi etme şansları eski formata göre daha yüksek. Bununla birlikte Spurs şu ana kadar üç maçın üçünü de kazanarak mükemmel bir performans sergiledi. Avrupa Ligi'ni kazanmak Tottenham için bu sezon gerçekçi bir hedef, bu da onları Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürecek ve 17 yıllık kupa bekleyişini sona erdirecek.

'POSTECOGLOU, AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYOR'

George Sessions: Ange Postecoglou Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyor ve Tottenham da kulüp olarak 2008'den bu yana ilk kez bir kupa kazanma konusunda umutlu. Favorilerden biri olarak gösteriliyorlar ve Postecoglou'nun Qarabag, Ferencvaros ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda rotasyona gitmesine rağmen üçte üç galibiyetle başladılar. Bu akşam Archie Gray, Lucas Bergvall ve Mikey Moore gibi oyuncuları tekrar kullanmasını bekliyorum. Hepsi genç ama çok yetenekliler.

'TOTTENHAM, G.SARAY'A HIZLI BİR ŞEKİLDE SALDIRACAK'

Tottenham, Ange Postecoglou'nun gelişinden sonra yüksek tempolu ve hücum futbolu oynamayı hiç bırakmadı. Sizce Galatasaray karşısında da aynı şey olacak mı?

Tom Barclay: Evet, bu Ange'nin tarzı. Bazen takılıyorlar ve ara sıra ağır yenilgiler alıyorlar ama bu sezon şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Doğru, bu sezon ligde aldıkları dört mağlubiyet onlar adına iyi olmadı ancak geçen ay Crystal Palace karşısında aldıkları 1-0'lık kötü mağlubiyet dışında diğer maçları şanssız şekilde kaybettiler. Newcastle ve Brighton'ı gerçekten yenmeleri gerekirdi. Postecoglou yine bir dizi değişiklik yapsa bile, diğer tüm rakiplerine karşı yapmayı hedefledikleri gibi Galatasaray'a da hızlı bir şekilde saldırmalarını bekliyorum.

'ANGE BALL'UN PRENSİPLERİ AYNIDIR'

George Sessions: Tottenham, son maça göre takımda değişiklikler olsa da Galatasaray'a karşı kesinlikle yüksek tempoda oynamaya çalışacaktır. Spurs yaptığı değişiklikler nedeniyle Avrupa Ligi'nde her zaman en iyi performansını gösteremedi ancak 'Ange Ball'un temel prensipleri aynı kaldı. Postecoglou takımının acımasızca pres yapmasını, rakibi yüksek hatlarıyla sahayı sıkıştırmasını ve Brennan Johnson'ın bu sezon çok etkili olduğu arka direğe aşırı yüklenmesini istiyor.

'SOLANKE, TOTTENHAM'IN OYUN TARZI İÇİN MÜKEMMEL'

Tottenham'ın bu sezonki güçlü ve zayıf yönleri neler? Galatasaray en çok hangi Spurs oyuncusuna dikkat etmeli?

Tom Barclay: Spurs her yerden gol atıyor, bu sezon tüm turnuvalarda 12 farklı oyuncu fileleri havalandırdı. Ayrıca bu sezon Premier Lig'de 22 gol atmayı başardılar ki bu diğer tüm takımlardan daha fazla. Kontratakta yıkıcı olabiliyorlar ve her şey yolunda gittiğinde onları izlemek heyecan verici. Ancak aynı zamanda savunmada oldukça zayıflar ve duran toplarda savunmasızlar. Ligdeki hiçbir takım 2024'te ölü toplardan (penaltılar hariç) onlardan daha fazla gol yemedi, ancak bu sezon şu ana kadar 10 maçta duran toplardan sadece iki gol yediler. Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken oyunculara gelince, eğer Dominic Solanke ilk 11'de başlarsa Spurs'ün oyun tarzı için mükemmel olacak gibi görünüyor. Duran toplar ve bağlantı oyunlarının yanı sıra presi de birinci sınıf ve hafta sonu attığı iki golün ardından şu anda beş golü var. James Maddison da son iki maça yedek kulübesinde başladıktan sonra kendisini göstermeye çalışacak. 17 yaşındaki Mikey Moore ise Harry Kane'den bu yana Spurs akademisinden çıkan en heyecan verici oyuncu.

'KULUSEVSKİ İTİCİ BİR GÜÇ'

George Sessions: Tottenham'ın güçlü yönü kesinlikle hücumları ve ürettikleri goller. Premier Lig'de en çok gol atan takımlar ve bu sezon üç kez bir maçta dört gol attılar. 'Ange Ball' tam akış halindeyken ve son 11 maçlarının dokuzunu kazandıklarında, onları izlemek bir keyif. Spurs'ün deplasman formu ise pek iyi değil. Man United deplasmanında 3-0 kazanırken, geçtiğimiz ay Brighton ve Crystal Palace deplasmanlarında hayal kırıklığı yaratacak şekilde kaybettiler. Net fırsatları harcama eğilimleri var ve bu akşam Rams Park'ta kazanmak için bu durumu tersine çevirmeleri gerekecek. Anahtar oyuncu açısından Dejan Kulusevski bu sezon kulübün en istikrarlı oyuncusu oldu ve durmak bilmeyen enerjisi, golleri ve asistleriyle orta sahada itici bir güç durumda.

'SON AFALLAMIŞ GİBİYDİ'

Heung min-Son, Aston Villa karşısında oyundan çıkarken sinirli görünüyordu. Ange ile bir sorunu mu var?

Tom Barclay: Hayır ama Heung min-Son'un böyle bir tepki vermesi şaşırtıcıydı. Spurs kaptanı, teknik direktöre karşı nadiren muhalefet gösteren en profesyonel oyunculardan biri. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde oyuna alınırken afallamış görünüyordu ve yedek kulübesinde otururken 'Neden ben?' diye bağırdığı görüldü. Ancak Ange Postecoglou maçtan sonra yaptığı açıklamada, Güney Koreli oyuncunun son zamanlarda yaşadığı diz ardı kirişi sorunu nedeniyle kaptanını o dakikalarda oyundan almanın bir plan dahilinde olduğunu söyledi.

'SON'UN BU AKŞAM YEDEK KALMASI BENİ ŞAŞIRTMAZ'

George Sessions: Heung min-Son, Aston Villa karşısında oyuna devam etmek istedi ancak önceki yedi maçının altısını kaçırmasına neden olan diz ardı kirişi sakatlığından yeni dönmüştü. Ange Postecoglou'nun Son'un bir aksilik daha yaşamasını engellemesi akıllıca bir yönetimdi ve aynı şeyi geçen hafta Manchester City karşısında Romero için de yaptı. Postecoglou ve Son arasında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ancak Son'un perşembe günü yedek kulübesinde olması beni şaşırtmaz. Çünkü kulüp son sakatlık sorunları nedeniyle onu dikkatli bir şekilde ele alıyor.

'2-2 BERABERE BİTEBİLİR'

Bu sezon Galatasaray'ı izlediniz mi? Kulüp hakkında ne biliyorsunuz? Sizce Gala için kilit oyuncu kim?

Tom Barclay: Galatasaray'ı izlemedim ama geçen sezon 100'den fazla puanla Süper Lig'i kazandıktan sonra ne kadar güçlü olduklarını biliyorum. Bu sezona da çok güçlü başlamış görünüyorlar ve ağustos ayından bu yana Rams Park'ta kaybetmediklerini biliyorum. Victor Oshimen'i transfer ettiklerinde dünya çapında pek çok kişi çok etkilenmişti ve Tottenham savunmacıları Radu Dragusin ve Ben Davies karşısındaki Osimhen'in hızı, maçın kaderini belirleyecek. Spurs'ün bazı değişiklikler yapmasını beklediğimden, Premier Lig kulübü için zor bir maç olacağını düşünüyorum. 2-2'lik bir beraberlik görebiliriz.

'VICTOR OSIMHEN'DEN DAHA İYİSİ YOK'

George Sessions: Hayır, bu sezon onları izlediğimi iddia edemem ama isimleri Avrupa futbolunun en ünlü isimlerinden biri ve sahalarındaki atmosfer de korkutucu olmasıyla ünlü. Stada ilk kez gitmeyi dört gözle bekliyorum ve Spurs'ün bu düşmanca karşılamanın üstesinden gelebilmesi gerekecek. Galatasaray'ın da bazı parlak oyuncuları var, hepimizin Türk devine gitmesine şaşırdığımız ve Chelsea'ye imza atmasını beklediğimiz Victor Osimhen'den daha iyisi yok. 2022'de Tottenham ile Güney Kore'de sezon öncesi kampındayken röportaj yaptığımı hatırladığım eski Spurs defans oyuncusu Davinson Sanchez için de bir yeniden buluşma olacak. (Fanatik)