Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi’nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi

Benfica'daki sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, eylül ve ekim ayında toplam 4 lig maçına çıktı. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave'ye karşı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu, bu performansının ardından Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, başarılı oyunuyla dikkat çekiyor. Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 tanesi ligde, 3 tanesi ise Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol attı. Kerem'in 3 tane de asist katkısı bulunuyor.