Kopenhag - Başakşehir maçında gol düellosu!

Konferans Ligi'nde iki maçını kaybeden Başakşehir, ilk puanını kazandı. Kopenhag ise puanını 2'ye yükseltti. İstanbul ekibi, dördüncü maçını 27 Kasım'da sahasında Moldova ekibi Petrocub ile oynayacak.

KENY'DEN BU SEZON İLK GOL

Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Philippe Keny bu sezon ilk golünü Kopenhag karşısında attı.

Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon şu ana kadar oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamayan Keny, ilk golünü Kopenhag ağlarına yolladı ve turuncu-lacivertli ekibi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

TRABZONSPOR'UN ESKİ OYUNCUSU CORNELİUS DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius, Kopenhag'da ikinci yarıda oyuna girdi. Danimarka ekibinde yedekler arasında yer alan Cornelius, karşılaşmanın 61. dakikasında German Onugkha'nın yerine oyuna dahil oldu.

Cornelius, mücadelenin 76. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cornelius, bu dakikada yerini Chiakha'ya bıraktı. Bu oyuncu, Kopenhag'ın 2 golüne imza attı.