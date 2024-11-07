Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 7.11.2024 17:26

Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA
Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ligin formda takımı ve puan cetvelinde ikinci sırada olan Samsunspor, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika çalıştı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Ercan Kara antrenmanda yer almadı. Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA