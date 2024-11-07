Sivasspor, son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde son 3 haftada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakaladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükselirken, 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

SON 5 SEZONUN EN İYİSİ

Ligde 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapan Sivasspor, aynı periyotta teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022'de 12 ve 2022-2023'te 10 puan toplamıştı. Servet Çetin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip ise 2023-2024 sezonunda 11. haftada 14 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.

PUANLARI EVİNDE TOPLADI

İç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 6 maçtan 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 5 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maç başı 1,54 puan ortalamasıyla oynayan Sivasspor, 11 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

İKİ İSİM ÖNEMLİ ROL OYNADI

Kırmızı-beyazlıların Arnavut golcüsü Rey Manaj ve Sırp savunma oyuncusu Uros Radakoviç, golleriyle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Geride kalan 11 haftada 4 golle takımına katkı sağlayan Rey Manaj, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor (2) ve Adana Demirspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Uros Radakoviç de Bellona Kayserispor (2) ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Sonko Sundberg ve Quennsy Menig ikişer, Fode Koita, Garry Rodrigues, Keita Balde, Murat Paluli, Samba Camara ve Uğur Çiftçi de birer golle takımına katkı sağladı.

Sivasspor'un son 5 sezondaki 11 haftalık performansı şöyle: