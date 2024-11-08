A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı! Deniz Gül...

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu.

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Doğucan Haspolat ve Deniz Gül ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle;

"Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün"