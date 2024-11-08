Ankaragücü 3 golle kazandı!

1. Lig 12. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Bajic, Cephas ve Efkan Bekiroğlu kaydetti. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 19 yaparken, Esenler Erokspor 17 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Ankaragücü, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Esenler Erokspor ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 88 Arda Ünvay), Osman Çelik, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Cem Tuna Türkmen, Rotariu (Dk. 46 Cephas), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Mesut Emre Kesik), Efkan Bekiroğlu, Varga, Bajic (Dk. 80 Mahmut Tekdemir)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Mucahit Albayrak, Metehan Mert, Nzaba, Furkan Orak (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Laine (Dk. 80 Jair), Jack (Dk. 86 Ertuğrul İdris Furat), Faye, Alper Karaman (Dk. 73 Tugay Kacar), Pinchi (Dk. 73 Fernandes), Hamza Catakovic,
Goller: Dk. 55 Bajic, Dk. 90+5 Cephas, Dk. 90+7 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+10 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)