Bahtiyar Zaynutdinov neden oynamadığını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, Rusya basınına açıklamalarda bulundu.

Zaynutdinov, kendisine yöneltilen "Neden oynayamıyorsun?" sorusunu, "Bunu hocamıza sormakta fayda var. Aynı zamanda her zaman bunun nedenini kendimde aramaya çalışırım. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum. Sürekli yedek kulübesinde olmak zor. Geçen sezon takımda değişen beş antrenörün hepsiyle de çok oynadım. Ama ne yapabilirsiniz? Pozitif kalmalı ve kendime inanmalıyım" diyerek yanıtladı.

"BURAYA GELMEYE DEĞERDİ"

"Türkiye'ye gittiğine pişman mısın?" sorusunu da cevaplayan Kazak futbolcu, "Hiç pişman değilim! Gerçekten harika bir deneyim! Burada ne taraftarlar var, futbolu nasıl yaşıyorlar bir görseniz! Maç boyunca ayağa kalkıp şarkılar söylüyorlar ve oyuncularını ileriye doğru teşvik ediyorlar. Tribünlerdeki atmosfer inanılmaz. Türkler hayatta kendileri için üç ana şey olduğunu söylüyor: aile, din ve futbol. Bu doğru. Maç günü gerçek bir şov var. Tüm şehir takımlarını destekliyor! Stadyuma gelemeyenler televizyondan, telefonlarından izliyor. Bugün Joao Mario ile konuştum. Lizbon'daki taraftarlık tarzını beğeniyor ama bu konuda kimsenin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylüyor! Sırf bu yüzden bile buraya gelmeye değerdi" diye konuştu. (Sport Express)