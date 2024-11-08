GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham’ı ezip geçti

Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray, istatistikler de rakibine birçok değerde fark attı. Topla oynamada %54'e %46 üstünlük sağlayan Aslan, 28 şutta çerçeveyi 10 kez bulurken İngiliz ekibi 5'te 3 ile mücadele etti. Pas başarı karnesinde %82 ile oynarken Tottenham %80'lik bir karne tutturdu.

Galatasaray orta değerinde 30'da 10 isabet bulurken rakibi ise 2'de 0 yaptı. Kornerde de 8'de 0'a Cimbom'un üstünlüğü vardı. Aslan, hava topunda da 18'de 10 başarı yakaladı, İngiliz temsilcisi 18'de 8'lik bir karnenin sahibiydi.