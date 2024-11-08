Iğdır FK 3 puanı tek golle aldı!

1'inci Lig'in 12'nci haftasında Ümraniyespor ile Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ile Abdülhamit Söyler üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi penaltıdan geldi. 41'inci dakikada penaltı kazanan Iğdır FK'da topun başına geçen Regattin topu filelerle buluşturdu. 0-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Iğdır FK 3 puanı tek golle kazandı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 17 puanda kalırken , Iğdır FK ise puanını 21'e çıkardı.