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Giriş Tarihi: 8.11.2024 22:15

Kayserispor, Paşa'yı 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

İHA
Kayserispor, Paşa’yı 2 golle geçti!

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım kaydederken, İstanbul ekibinin tek sayısı Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Kayserispor puanını 12'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Kayserispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 70), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Cafu dk. 46), Ben Ouanes (Erdem Çetinkaya dk. 80), Hajradinovic, Barak (Aytaç Kara dk. 46), Brekalo, Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Ackah dk. 64), Kartal Kayra Yılmaz (Boa Morte dk. 87), Baran Ali Gezek (Karimi dk. 76), Cardoso (Nazon dk. 86), Bahoken (Mane dk. 76)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Aytaç Kara (dk. 50) (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 22 pen.), Hasan Ali Kaldırım (dk. 55) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Attamah (dk. 90+1) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rodrigues, Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bahoken, Kolovetsios, Bilal Bayazıt (Kayserispor)

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Kayserispor, Paşa'yı 2 golle geçti!
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