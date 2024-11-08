Kayserispor, Paşa’yı 2 golle geçti!

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Kartal Kayra Yılmaz ve Hasan Ali Kaldırım kaydederken, İstanbul ekibinin tek sayısı Aytaç Kara'dan geldi.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Kayserispor puanını 12'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Kayserispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 70), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Cafu dk. 46), Ben Ouanes (Erdem Çetinkaya dk. 80), Hajradinovic, Barak (Aytaç Kara dk. 46), Brekalo, Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya
Teknik Sorumlu: Barış Kanbak
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Ackah dk. 64), Kartal Kayra Yılmaz (Boa Morte dk. 87), Baran Ali Gezek (Karimi dk. 76), Cardoso (Nazon dk. 86), Bahoken (Mane dk. 76)
Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Aytaç Kara (dk. 50) (Kasımpaşa), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 22 pen.), Hasan Ali Kaldırım (dk. 55) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Attamah (dk. 90+1) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Rodrigues, Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bahoken, Kolovetsios, Bilal Bayazıt (Kayserispor)