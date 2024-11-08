Leonardo Jardim’in yeni adresi açıklandı!

Haziran ayından bu yana takım çalıştırmayan teknik direktör Leonardo Jardim'in yeni takımı belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'de teknik direktörlük görevine Jardim getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcı ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Al Ain, BAE Pro Lig'de iki maç eksiğiyle 8 puanla 8. sırada yer alıyor.

KARİYERİNİ ARAP YARIM ADASI'NDA SÜRDÜRÜYOR

Daha önce Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon ve Monaco gibi kulüpleri çalıştıran Portekizli, son olarak Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştırmıştı. 50 yaşındaki antrenör, Arap Yarımadası'nda ise daha önce Al-Hilal (Suudi Arabistan) ve Shabab Al-Ahli (BAE) takımlarında görev yaptı.