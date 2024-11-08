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Giriş Tarihi: 8.11.2024 09:48

Son dakika: Beşiktaş'ta Patrik Schick sesleri! Yeniden radara girdi...

Beşiktaş, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i radarına aldı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Patrik Schick sesleri! Yeniden radara girdi...

Beşiktaş, ara transfer döneminde Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldız santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

Alman basınında yer alan haberde, Bayer Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 28 yaşındaki forvetin yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibinde 7 Bundesliga maçına çıkan Çekyalı yıldız henüz gol atamadı, 1 asist yaptı. Schick yalnızca Almanya Kupası'nda 2 maçta 2 gol kaydetti. Toplamda 13 resmi maçta 425 dakika süre alan deneyimli forvetin kiralık olarak Beşiktaş'a gidebileceği ileri sürüldü. Sporx

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Son dakika: Beşiktaş'ta Patrik Schick sesleri! Yeniden radara girdi...
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