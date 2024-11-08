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Giriş Tarihi: 8.11.2024 07:54 Son Güncelleme: 8.11.2024 08:09

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın suskunları

Trabzonspor, ligde fileleri 11 kez sarsarken 9’unu hücum hattı kaydetti. Savunma ve orta saha oyuncularından sadece 1’er gol katkısı alan Bordo-Mavililer'de 10 numara pozisyonundaki Cham ve Bardhi de sustu kaldı.

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’nın suskunları

Bu sezon oynadığı 10 maçta fileleri 11 kez sarsan Trabzonspor, tarihinin en kısır dönemlerinden birini yaşıyor. Gol sorununda özellikle defans ve orta saha hattının üretememesi önemli rol oynuyor. Atılan 11 golün 6'sı Banza'dan gelirken, 2'si Visca, 1'er golü Okay, Denswil ve Umut Bozok kaydetti.

Mevki dağılımda hücumun 9, orta saha ve defansın 1'er katkıda bulunması yaşanılan bu kısır süreci net şekilde gözler önüne serdi. G.Saray'da bu bölgedeki oyuncular 7, F.Bahçe'de 5, Beşiktaş'ta ise 10 gol atarak dikkat çekti. 10 numara pozisyonunda forma giyen Bardhi ve Cham da henüz tabela yapamadı. Trabzon'un sezon başında kadrosuna kattğı 13 oyuncudan sadece 2'si ağları sarstı. Banza 6 golle sırtlarken, Okay Yokuşlu da 1 gol atabildi.

DRAGUŞ'A AF YOLDA
Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkıyor. Sezon başından itibaren bu yüzden birçok oyuncusundan yararlanamayan Bordo-Mavililer, son olarak Nwakaeme'yi kaybetmesi teknik ekibi düşündürüyor.

Geçtiğimiz hafta performanslarından memnun olmadığı Draguş ve Bardhi'yi daha önce Orsic'e yaptığı gibi maç kadrosuna almayan teknik direktör Şenol Güneş'i, Nwakaeme'nin yokluğunda önemli bir karar bekliyor. Kanat bölgesindeki oyuncu azlığı nedeniyle Draguş'un, Rize maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Nwakaeme'nin yerine ise fomaya en yakın isim Cihan Çanak.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın suskunları
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