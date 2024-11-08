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Giriş Tarihi: 8.11.2024 23:32 Son Güncelleme: 8.11.2024 23:33

UEFA'dan Başakşehir'e koreografi özrü!

UEFA, Kopenhag taraftarlarının maçta yaptığı koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu göndererek konunun takipçisi olacağını ifade etti.

UEFA’dan Başakşehir’e koreografi özrü!

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, dün Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

UEFA, maçtaki koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu gönderdi. Konuyla ilgili Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamada bulundu.

"3 SAAT SONRA ÖZÜR MESAJI GELDİ"

Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk." dedi. (TRT SPOR)

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UEFA'dan Başakşehir'e koreografi özrü!
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