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Giriş Tarihi: 9.11.2024 17:09

Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12'nci haftasında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA
Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'ta Başakşehir FK hazırlıkları tamamlandı.

Ligin 12.haftasında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bitirdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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