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Giriş Tarihi: 10.11.2024 01:42

Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor maçı sonrası galibiyet pozu

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiğin maçın ardından soyunma odasından galibiyet pozu paylaştı.

İHA
Çaykur Rizespor’dan Trabzonspor maçı sonrası galibiyet pozu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti.

Hanesine 3 puan yazdıran Çaykur Rizespor puanını 13'e yükselirken, Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Lig sıralamasında Trabzonspor'un üzerine çıkan Çaykur Rizespor maçın ardından soyunma odasında çekilen galibiyet pozu paylaştı.

AİLE POZU VERİLDİ

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve yöneticilerin de futbolcular ile aynı kareye girdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Çaykur Rizespor paylaşımda 'Aile pozu' ifadelerine yer verdi.

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Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor maçı sonrası galibiyet pozu
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