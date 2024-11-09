FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho taktikleriyle şaşırttı

Fenerbahçe, 3 gün arayla ligde ve Avrupa Ligi'nde 2 zorlu deplasmana çıktı. Jose Mourinho'nun bu sınavlarda, kenardaki performansının geceyle gündüz kadar farklı olması dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti, 2-1 geriye düştü. Portekizli teknik adam, takımı yenik durumdayken peş peşe hamleler yaptı. Fenerbahçe önce 2-2'yi yakaladı, maçın son bölümünde deplasmanda olmasına rağmen rakibini yarı sahasına hapsetti. Kanarya, 4-4-2 taktiğiyle bitirdiği kritik sınavı Amrabat'ın 90+12'de attığı golle 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından otoriteler, Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı.

ÖNCE 4-4-2 DENEMESİ

Sadece 3 gün sonra, bu kez rakip Alkmaar'dı. Önceki akşam Hollanda ekibine konuk olan Fenerbahçe için, hem rakibin kötü formu hem de önemli eksikleri nedeniyle kağıt üzerinde daha kolay bir sınav olarak görülüyordu. Mourinho, ilk 11'de ilk kez Fred, Amrabat ve İsmail'i birlikte kullandı, forvette Dzeko'yu tercih etti. Sarı-Lacivertliler, ilk devrede Dzeko ve Maximin ile girilen net fırsatlardan yararlanamadı. Alkmaar 1-0 öne geçti. 58'de En-Nesyri ile birlikte oyuna giren Szymanski, arkadaşlarına '4-4-2'ye dönüyoruz' işareti yaptı. Fenerbahçe önce penaltı kaçırdı ardından 1-1'i yakaladı. Hollanda ekibi, 18 yaşındaki Smit'le 2-1'i yakaladıktan sonra işler değişti. Cezası nedeniyle tribünden mücadeleyi takip eden Mourinho, kulübeye talimatlar yağdırmaya başladı. Ancak yapılan değişiklikler şaşkınlık yarattı.

3'LÜ STOPERDE TEK STOPER

79'da Becao çıktı, Mert Hakan girdi. 81'de ise bu kez Mert Müldür kenara geldi, Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, girer girmez arkadaşlarına, '3-4-1-2 oynayacağız. 10 numarada ben varım' dedi. Sistemin değişmesinden çok, futbolcuların pozisyonları tartışma konusu oldu. 3'lü stoper hattı Samuel, Amrabat ve Çağlar'dan oluştu. İlk 11'de başlayan 35 yaşındaki Tadic, sağ kanat bekine geçti, çizgi tamamen ona bırakıldı. Szymanski sol kanat beki olurken, Mert Hakan ile Fred orta sahanın merkezinde yer aldı. Önlerinde Cenk, ileri uçta ise Dzeko ve En-Nesyri yer aldı. Bu değişim sonrası Fenerbahçe iyice oyundan düştü, Alkmaar 3. golü atıp fişi çekti.

GÖZLER SİVAS MAÇINDA

Fenerbahçe, Trabzonspor zaferiyle çok iyi bir hava yakalamıştı. Ancak bu durum kısa sürdü. Alkmaar karşısında kötü futbolla gelen 3-1'lik yenilgiyle moraller yine dibe vurdu. Sarı-Lacivertliler'in üzülmek için fazla vakti yok. Kanarya, yarın Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacak. Yiğido, ligde son 3 karşılaşmasını da yenik duruma düşmesine rağmen kazanmış bir şekilde Kadıköy'e gelecek ve son derece moralliler. Fenerbahçe'de Jose Mourinho, aynı Alkmaar deplasmanında olduğu gibi Sivas mücadelesinde de cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Üstelik bu sefer yardımcısı Salvatore Foti ile kaleci antrenörü Sandro Zuffic de cezaları nedeniyle kulübede yer alamayacak. (Fanatik)