GALATASARAY HABERLERİ: Hem ligde hem Avrupa’da Aslan

SCOUTLAR, OKAN BURUK'U BEĞENDİ

Avrupa'dan birçok kulüp, scoutlarını göndererek Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçı takip ettirdi. Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimler performansıyla değerini artırdı. Sarı-Kırmızılı takımda asıl piyasa yapan isim ise Okan Buruk oldu.

Çift forvet ve 10 numaralı formasyonla Avrupa arenasında fark yaratan Galatasaray'ın hocası, Avrupa'daki gözlemcilerin dikkatini çekmeye başladı. İtalya, Almanya ve İspanya'da teknik adam değişikliği düşünen kulüpler, listesine Okan Buruk'u ekledi. Geçen sezon Napoli cephesi, Buruk'la ilgili eski oyuncusu Mertens'ten görüş almıştı. İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a, Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.