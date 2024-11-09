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Giriş Tarihi: 9.11.2024 18:18

Hatayspor, bu sezon ilk kazandı: 3-1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

İHA
Hatayspor, bu sezon ilk kazandı: 3-1

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hatayspor, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Hatay'a galibiyeti getiren golleri Rui Pedro, Bamgboye ve Strandberg kaydederken, Antep temsilcisinin tek golünü Sorescu attı.

Bu sonuçla Hatayspor, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk.18), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Cemali Sertel dk.77), Diack, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Rui Pedro (Selimcan Temel dk. 62), Rivas, Aboubakar (Strandberg dk.63)
Yedekler: Bakaj, Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Boutobba
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Emre Taşdemir dk. 66), Bruno, Soborit, N'Diaye (Okereke dk. 66), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Furkan Soyalp dk.78), Maxim, Sorescu, Lungoyi (Mirza Cihan dk.90), Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk.78)
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Philippe Daubin, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Rui Pedro (dk. 12), Bamgboye (dk. 35), Strandberg (dk. 90+4) (Hatayspor), Sorescu (dk. 45+2) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Bruno (dk.81) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Mandouki, Emre Taşdemir (Gaziantep FK), Cangiz Demir (Hatayspor)

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Hatayspor, bu sezon ilk kazandı: 3-1
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