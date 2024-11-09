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Giriş Tarihi: 9.11.2024 15:40

İstanbulspor ile Adanaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı.

AA
İstanbulspor ile Adanaspor yenişemedi
Uğur Okulları İstanbulspor 0 - 0 Adanaspor

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yasin Kol, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 62 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 69 Ali Yaşar), Kubilay Sönmez (Dk. 76 Muammer Sarıkaya), Sambissa (Dk. 62 Kerem Şen), Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Emir Kaan Gültekin
Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent (Dk. 46 Dabo), Harun Alpsoy, Yepie (Dk. 90+3 Devran Şenyurt), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 74 Doğukan Emeksiz)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yepie, Dk. 45 Harun Alpsoy, Dk. 51 Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Fofana (Adanaspor), Dk. 61 Kubilay Sönmez (Uğur Okulları İstanbulspor)

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İstanbulspor ile Adanaspor yenişemedi
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