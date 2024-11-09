Kayserispor’da yükselme devri

TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sinan Kaloğlu teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra hiç kaybetmeyen (3B/1G) sarı-kırmızılılar, dün de kazanarak puanını 12'ye yükseltti.50'de Aytaç Kara yanıt verdi. 55'te Hasan Ali Kaldırım takımına zaferi getirdi.Bilindiği üzere geçen hafta Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, ardından teknik direktörü Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı.Ümraniye- Iğdır FK: 0-1, Ankaragücü-Esenler Erok: 3-0.