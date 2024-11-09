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Giriş Tarihi: 9.11.2024

Kayserispor’da yükselme devri

Kayserispor’da yükselme devri
TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sinan Kaloğlu teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra hiç kaybetmeyen (3B/1G) sarı-kırmızılılar, dün de kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Kartal Yılmaz'ın 23'te penaltıdan attığı golle öne geçen Kayseri'ye 50'de Aytaç Kara yanıt verdi. 55'te Hasan Ali Kaldırım takımına zaferi getirdi. Topla oynamada %68'e 32 üstünlük kuran lacivert-beyazlılara, istatistikler yetmedi. Bilindiği üzere geçen hafta Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, ardından teknik direktörü Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. 1. Lig'de ise şu sonuçlar alındı: Ümraniye- Iğdır FK: 0-1, Ankaragücü-Esenler Erok: 3-0.
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Kayserispor’da yükselme devri
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