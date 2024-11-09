Kayserispor’da yükselme devri

TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sinan Kaloğlu teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra hiç kaybetmeyen (3B/1G) sarı-kırmızılılar, dün de kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Kartal Yılmaz'ın 23'te penaltıdan attığı golle öne geçen Kayseri'ye
50'de Aytaç Kara yanıt verdi. 55'te Hasan Ali Kaldırım takımına zaferi getirdi. Topla oynamada %68'e 32 üstünlük kuran lacivert-beyazlılara, istatistikler yetmedi.
Bilindiği üzere geçen hafta Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa, ardından teknik direktörü Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. 1. Lig'de ise şu sonuçlar alındı:
Ümraniye- Iğdır FK: 0-1, Ankaragücü-Esenler Erok: 3-0.