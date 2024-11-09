Manchester City yine mağlup! Kötü gidiş durdurulamıyor...

İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Brighton ile Manchester City karşı karşıya geldi. American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brighton 2-1 kazandı.

Brighton'ın gollerini 78. dakikada Joao Pedro ile 83. dakikada Matt O'Riley kaydetti. Manchester temsilcinin tek golünü ise 23. dakikada Erling Haaland attı.

ÜST ÜSTE 4.YENİLGİ

Bu sonuçla Manchester City, Ağustos 2006'dan bu yana ilk defa tüm kulvarlarda üst üste 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İngiliz temsilcisi, ligde Bournemouth (2-1) ile Brighton (2-1), İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a (4-1) mağlup oldu.

Mavi-beyazlıların İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola da teknik adamlık kariyerinde ilk kez art arda 4 mağlubiyet yaşadı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.