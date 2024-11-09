Nuri Şahin’in öğrencileri deplasmanda yok!

Bundesliga 10. hafta maçında Mainz ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, Mainz'e deplasmanda 3-1 yenildi. Sarı Siyahlı takımın Türk asıllı futbolcusu Emre Can ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 27'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan ev sahibi Dortmund maçın 36'ıncı dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika sonra beraberliği yakalamasına rağmen 45+3'de yediği golle ilk yarıyı mağlup kapadı.

SON 6 DEPLASMAN KAYIP

İkinci yarının 54'üncü dakikasında bir gol daha yiyen Dortmund maçtan 3-1 yenik ayrılarak, son haftalarda ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve puan tablosunda 7'nci sıraya geriledi.

Şahin'in takımı, bütün kulvarlarda çıktığı son 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.