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Giriş Tarihi: 9.11.2024 20:08 Son Güncelleme: 9.11.2024 20:20

Olivier Ntcham, Sabah Spor'a konuştu: Umarım Muslera'ya da gol atarım

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor’un 10 numarası Olivier Ntcham, maç öncesinde Sabah Spor'a yaptığı açıklamada, "Daha fazla gol ve asist yapabilirdim. Ama kesinlikle devamının geleceğinden eminim. Yarın da umarım Muslera’ya golüm olur" dedi.

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Olivier Ntcham, Sabah Spor’a konuştu: Umarım Muslera’ya da gol atarım

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında Samsunspor, yarın Galatasaray'ın konuğu olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin 10 numarası Olivier Ntcham, SABAH SPOR'a önemli açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN DEFANSI ÇOK ZORLAR"

Ntcham, Galatasaray'ın dünya yıldızı Osimhen için, "Osimhen bizim defans hattını çok fazla zorlayacaktır. Zaten G.Saray'da çok önemli ve iyi seviyede futbolcular var. Öyle bir maç oynayacağız ki hataya yer yok. Çok fazla koşmamız gereken bir karşılaşma olacak. Fırsatını yakaladığımız anda da kesinlikle rakibimizi cezalandırmamız lazım." dedi.

"UMARIM MUSLERA'YA GOLÜM OLUR"

28 yaşındaki oyuncu, sezon içerisindeki performansıyla ilgili olarak, "Daha fazla gol ve asist yapabilirdim. Ama kesinlikle devamının geleceğinden eminim. Yarın da umarım Muslera'ya golüm olur" yorumunu yaptı.

Kamerunlu yıldız, Samsunspor formasıyla bu sezon 10 maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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Olivier Ntcham, Sabah Spor'a konuştu: Umarım Muslera'ya da gol atarım
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