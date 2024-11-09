Olivier Ntcham, Sabah Spor’a konuştu: Umarım Muslera’ya da gol atarım

Trendyol Süper Lig'in 12.haftasında Samsunspor, yarın Galatasaray'ın konuğu olacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Karadeniz ekibinin 10 numarası Olivier Ntcham, SABAH SPOR'a önemli açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN DEFANSI ÇOK ZORLAR"

Ntcham, Galatasaray'ın dünya yıldızı Osimhen için, "Osimhen bizim defans hattını çok fazla zorlayacaktır. Zaten G.Saray'da çok önemli ve iyi seviyede futbolcular var. Öyle bir maç oynayacağız ki hataya yer yok. Çok fazla koşmamız gereken bir karşılaşma olacak. Fırsatını yakaladığımız anda da kesinlikle rakibimizi cezalandırmamız lazım." dedi.