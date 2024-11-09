Selçuk İnan: Hiç beklemediğim bir mağlubiyet oldu

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Hatayspor 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Maça defansif olarak tutuk başladıklarını dile getiren İnan, bu durumun kendilerini üzdüğünü kaydetti.

"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR MAĞLUBİYET..."

Top kendilerindeyken çalıştıkları şeyleri sahaya yansıttıklarını aktaran Selçuk İnan, şöyle devam etti:

"Top ayağımızdayken Hatayspor'un eksiklerini, boşluklarını iyi analiz ettiğimizi ve sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Top rakibe geçtiği anda yerleşim ve konsantre anlamında daha agresif olabilirdik. Bugün o konuda iyi değildik. Rakibimizin iki defa yandan geldiği pozisyonda 2-0 yenik duruma düştük. Orada bir eksikliğimiz var, onu kabul ediyorum. Onun dışında bugün maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik mi, evet fazlasıyla girdik ama neticelendiremedik. Final pası öncesi paslarımızda sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğim, çok üzüldüğüm bir mağlubiyet oldu."

İnan, iyi mücadele eden rakipleri Hatayspor'u tebrik etti. Oyuncu seçimleriyle ilgili bir soru üzerine İnan, bu konuda birçok parametrenin bulunduğunu aktardı.

"BUGÜNKÜ DURUŞUMUZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLDİ"

Rakiplerini iyi analiz ettiklerine değinen İnan, şöyle konuştu:

"Topun bizde olduğu anlar benim için daha önemli. Bugün o konuda fazlasıyla oyun kurduk, istediğimiz pozisyonları yakaladık. Onları eksik de yakaladık. Her şey doğruydu. Hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz yerden, en güvendiğiniz alanda da oyuncunuzdan bir hata görebiliyorsunuz. Bu eleştiri doğru mu, size göre doğrudur. Belki biz de maçı, maçtan sonra analiz ettiğimizde bu eleştiriye katılabiliriz. Dediğim gibi sadece bir taraftan bakmıyoruz. Oyunun öbür tarafları da var. Top bizdeyken beni mutlu eden anlar vardı ama top rakipteyken bugünkü duruşumuz istediğimiz seviyede değildi."