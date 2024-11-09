UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için Başakşehir’den özür diledi

Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde bir skandal yaşandı. Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're fu...d now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.

UEFA ÖZÜR DİLEDİ

Gazze'deki dramı gözler önüne sermeye çalışan Celtic ve PSG taraftarlarının pankartlarına izin vermeyen UEFA küfürlü pankarta izin vermekte sakınca görmedi. Bunun üzerine Başakşehir Kulübü bugün X hesabından Kopenhag Kulübü'nü etiketleyerek Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden küfürlü bir sahneyi paylaştı ve bir anlamda Kopenhag'a dolaylı olarak küfrü iade etmiş oldu. Başakşehir, yayınladığı videoya "Amerikalıların bir sözü vardır, tanıdık geliyor mu?" notunu düştü.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "ÇİFTE STANDART"

UEFA, Kopenhag maçındaki koreografi nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne özür mektubu gönderdi ve konunun takipçisi olacağını belirtti. Konu hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "UEFA'nın pankartı kabul etmesine itiraz ettik. 3 saat sonra UEFA'dan özür mesajı geldi. Kopenhag da sanıyorum bir özür yayınlamak durumunda kalacak. Kabul edilemez olduğunu en azından UEFA'ya kabul ettirmiş olduk. Gazze için pankartlara izin verilmezken bu küfürlü pankarta izin verildi. Bu bir çifte standart" sözlerini sarf etti.

