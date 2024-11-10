Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar’dan sert tepki: Yüzüne tükürürdüm...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'le golsüz berabere alan Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vardar, maçın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi.

"YÜZÜNE TÜKÜRÜRDÜM..."

"Ülkede en büyük travmayı hakemler yapıyorlar." diyen Vardar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gençler futbolla yaşıyor. Gençleri mutsuz yaptılar. Bu da bir eğitim. O hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim. Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm. Ver penaltıyı, VAR iptal etsin. Sen nasıl vermiyorsun o penaltıyı. 30 senedir Beşiktaş camiası bunu çekiyor. Artık yeter. İnsanda biraz utanma olur. Bugünkü maçın hakemi olsam evime gidip çocuklarımla yan yana gelemezdim, utanırdım. Nasıl bir düzen, nasıl bir sistem kurmuşlar. Başaramazsınız. Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Bize böyle davranmayın. Adana Demirspor Başkanı çıkıyor 'İddia olduğu müddetçe böyle' diyor. Trabzonspor Başkanı 'Şeref yoksunusunuz' diyor. Diğerleri onu bunu diyor, herkes bir şey söylüyor. Utanın. Yarın bütün hakemler toplansın, birbirinizin yüzüne bakın. Yüzünüz kızarmıyorsa bu işi yapmayın. Bu ülkede futbol yapısının içindeki bir fert olarak nasıl bir ortamın içine düştüm diye kendimden utanıyorum."

"BEŞİKTAŞ MAĞLUP OLDUKÇA BÜYÜR"

Federasyon yönetimlerinin değişmesine rağmen futbolda bir değişimin olmadığını söyleyen Vardar, şöyle konuştu:

"İnsanları birbirine kırdırıyorlar. Mutsuz bir ülke haline getiriyorlar. Bunun en başta hakemler sorumlusu. 5 ay önce federasyon geldi, öbürü gitti yenisi geldi hiçbir şey değişmedi. Sistem aynı, adamlar aynı. Şampiyonluğa oynayan takımlar galip geldikleri maçtan sonra bile manipülasyon yapıyorlar, insan utanır. Taraftarlarla tokalaştım. Elleri buz gibiydi. Utanmıyor musunuz bu çocuklardan. Donuyorlar, üşüyorlar. Belki öğrenci paraları biriktirip maçı seyrediyorlar. Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olanın da çok mutlu olabileceği bir sistem içinde olmadığımızı düşünüyorum. MHK başkanı gidiyor, diğeri geliyor sistem aynı. 4-5 hakem kurmuş düzeni istedikleri takımı galip getiriyorlar. İstedikleri maçı berabere bitiriyorlar. Bu şekilde şampiyon olan takımda yöneticilik yapmak istemem. Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Beşiktaş'ı böyle bir mağlubiyetle sindiremezler. Bu ahlaksızlık. İnsan utanır."