Çağdaş Atan: Net fırsat vermedik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Karşılaşma sonrası Rams Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

"TEMPO AÇISINDAN KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Çağdaş Atan, "Hafta içi bir galibiyet ederek burada röportaj vermek istiyorduk ama kulüp CEO'su, benim en büyük destekçim Murat Yaman, ani bir şekilde annesini kaybetti. O bizi çok üzdü, annesine bağlı bir kardeşimiz. Ona baş sağlığı ve annesine rahmet diliyorum. Bir galibiyet armağan edemedik. 72 saat dolmadan iki önemli maç oynadık. Toparlanmak kolay olmadı. Elimizdeki 20 oyuncuyu çok iyi kullandık. İlk yarı oyun kurmak isterken acele ettik. İkinci yarı oyunu daha iyi kontrol ettik. Net fırsat vermedik, üretkenlik açısında kısır bir maçtı. Tempo açısından keyifli maç oldu." dedi.

"DEVRE ARASI HAMLELER İLE VİTES ARTTIRACAĞIZ"

Atan, "Beni mutlu eden 72 saatte iki büyük maçı çok iyi oynamak ve hasarsız atlamak. Kayıp olsa, psikolojiyi idare etmek daha zor olabilirdi. Oyuncularımdan hiçbir zaman şüphe etmedim. Toparlanıyoruz, galibiyetlere ihtiyacımız var. Bu takım 20 maç oynadı, neredeyse 11 tanesi deplasmanda. Devre arası yapacağımız hamlelerle vites arttıracağız. Avrupa'da da tur atlamak istiyoruz." diye konuştu. (beIN SPORTS)