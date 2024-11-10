ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR YAZAR YORUMLARI: Şenol Güneş’in de yapacağı bir şey yok

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. İşte usta isimlerin değerlendirmeleri...
İSKENDER GÜNEN - ŞENOL GÜNEŞ'İN DE YAPACAĞI BİR ŞEY YOK
Ne yapılabilir ya da ne yapmalı? Trabzonspor'un içinden geçtiği süreç, tarihinde ne yazık ki yok! Bu da yapılan yanlışların özellikle kadro yapılanmasının kendi gerçekleri dışında olmasının en büyük sebebi olarak yorumlanmalı. Örnek, Savic, Nwakaeme ve Cham… Üç oyuncunun maliyetlerini herkes göz önünde bulundurmalı ya da Savic ve Nwakaeme'nin neden transfer edildiği ve geçen sezon oynadıkları liglerdeki performansları sorgulanmalı. Yanlışlıklar, sonucu belirleyen ya da bugünkü gelinen noktayı bize söyleyen en büyük bir olgu. Şu anda böyle bir süreçte Şenol Güneş'in yapabileceği ya da bir başka deyişle tekrar ayağa kaldırabileceği bir durum ne yazık ki ortada gözükmemekte. Çaykur Rizespor'a karşı maçın başlangıcında saman alevi gibi yapılan ataklar ve Visca ile gelen gol var. Golden sonra önde Banza ile Enis'in üretkenlikten uzak bir yapı içerisinde olmaları ve sezon başından beri her zaman belirttiğimiz orta alandaki sorunlar… Orta alanda Lundstram, Ozan ve Okay duran toplardan başka ofansif anlamda pozisyon üretmekten sorunlu. Böylesi bir üçlüyle maçı lehinize çevirme şansınız yok. Ç.Rizespor'un attığı ikinci ve üçüncü goller göz önüne getirildiğinde savunma oyuncularının yerleşme hataları öne çıkmakta. Gelinen noktada Ç.Rizespor karşısında alınan bu yenilgiden sonra çanlar Trabzonspor için çalmakta.
MUSTAFA ÇULCU - SANIRIM TUZ KOKTU
Trabzonspor, üçüncü bölgeye top taşımakta zorlanıyor. Rizespor kanat merkezli hücumlar yaptı ve istediğini aldı. Özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle İlhan Palut'un ekibi, galibiyeti hak eden taraftı. Geçen hafta yaşananlardan sonra istikrarsız MHK, bu kez gençleri kulübeye, olgunları sahaya sürmüş. Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı müdahale, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer, sahada penaltı olmalıydı. Zorbay 'Devam' dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi, uzatma dakikaları oynanırken 45.43'de Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı, sarısı vardı ve ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı. Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) ile VAR'dan iptal edildi.
52.22'de maç tekrar başladı. Oyunda kalan, oynanması gereken süre 1.17 olması ve ilk yarı 53.39'da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı, 54.17'de Rizespor'un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55.13'te de bitti. Sanırım tuz koktu… 46'da Rizespor penaltı bekledi. Mendy'nin ayağından seken top, kapalı doğal konumdaki eline geliyor ve devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu.