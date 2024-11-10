FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Paulo Dybala hamlesi

Devre arası transfer dönemi için golcü bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız bir oyuncu için harekete geçti. Anderson Talisca girişimlerinin ardından tek seçeneğe bağlı kalmak istemeyen Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la adı anılan Paulo Dybala'ya kancayı taktı.



Mourinho'nun talebi üzerine harekete geçen yönetim, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcüyü ocakta kadrosuna katmayı hedefliyor. Futbolcunun transfer durumu Sarı-Lacivertli camiada büyük bir sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Bu sezon Roma formasıyla 12 resmi maça çıkan Arjantinli yıldız, bu maçlarda 2 gol kaydetti. (Fotomaç)