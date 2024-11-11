Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi
Giriş Tarihi: 11.11.2024

86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi

MEHMET ÖZCAN
86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi
RAMS Park'ta Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde anıldı. G.Saray tribünlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı dev bir koreografi olarak yapılırken, diğer tarafta ise tüm tribünü kaplayan "Atam izindeyiz" yazısı yer aldı. Gazi Mustafa Kemal'in en sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin ince gülü" adlı eserin ardından "Yiğidim, aslanım" şarkısını taraftarlar hep bir ağızdan söyledi. Samsunspor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldururken, dev Atatürk posteri açıp pankartlarla atamızı andı.
ARKADAŞINA GÖNDER
86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA