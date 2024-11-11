86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi

RAMS Park'ta Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde anıldı. G.Saray tribünlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı dev bir koreografi olarak yapılırken, diğer tarafta ise tüm tribünü kaplayanyazısı yer aldı. Gazi Mustafa Kemal'in en sevdiği şarkılardan biri olanadlı eserin ardındanşarkısını taraftarlar hep bir ağızdan söyledi.