86 yıldır bitmeyen hasret için Aslantepe’de muhteşem koreografi

RAMS Park'ta Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde anıldı. G.Saray tribünlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı dev bir koreografi olarak yapılırken, diğer tarafta ise tüm tribünü kaplayan "Atam izindeyiz"
yazısı yer aldı. Gazi Mustafa Kemal'in en sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin ince gülü"
adlı eserin ardından "Yiğidim, aslanım"
şarkısını taraftarlar hep bir ağızdan söyledi. Samsunspor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldururken, dev Atatürk posteri açıp pankartlarla atamızı andı.