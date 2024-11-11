Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexander Djiku şoku! Sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı
Giriş Tarihi: 11.11.2024 20:33

Alexander Djiku şoku! Sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin futbolcusu Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

AA
Alexander Djiku şoku! Sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye Ganalı futbolcusu Alexander Djiku'dan kötü haber geldi.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

İKİ MAÇTA DA YOK

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine dahil olan Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alexander Djiku şoku! Sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA