Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Ülkemizde Galatasaray forması da giyen ve Güney Kore temsilcisi Kawasaki Frontale'den ayrılan Bafetimbi Gomis'ten beklenen karar geldi.

39 yaşındaki santrfor, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Senegal uyruklu Fransız santrfor, futbol kariyerine Saint Etienne'de başladı. Bafetimbi Gomis ardından Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi.

Fransa Milli Takımı'nda 12 müsabakada şans bulan Bafetimbi Gomis, aktif kariyerinde 785 kez sahaya çıktı. Bafetimbi Gomis, tüm bu müsabakalarda 359 gol attı ve 75 asist üretti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması giydiği dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.