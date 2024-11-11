Barcelona’ya yıldızlarından kötü haber!

La Liga ekiplerinden Barcelona'ya iki futbolcusundan kötü haber geldi.



Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta, Robert Lewandowski'nin ise 10 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Katalan ekibi, son olarak La Liga'da deplasmanda Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.



İKİ YILDIZIN PERFORMANSI

Yamal bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 8 asist kaydetmişti. Lewandowski ise bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 19 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olmuştu. (NTV Spor)