Benfica’dan Porto’ya farklı tarife! Kerem ve Orkun...

Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, dev maçta Porto'yu konuk etti.

Estadio da Luz'daki maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Benfica oldu.

Benfica'ya 3 puanı getiren golleri 30. dakikada Alvaro Fernandez, 56 ve 82. dakika penaltıdan Angel Di Maria ve 61. dakikada Nehuen Perez (kendi kalesine) attı. Konuk Porto'nun tek golü ise 44. dakikada Samu Omorodion'dan geldi.

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ev sahibinde Kerem Aktürkoğlu 75, Orkun Kökçü ise 84 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkaran Benfica, 3. sırada yer aldı. Ligde 27 puanda kalan Porto ise 2. sırada yer aldı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Arouca ile deplasmanda karşılaşacak. Porto ise sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.