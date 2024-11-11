Çağlar Söyüncü, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u ağırladığı mücadelede Çağlar Söyüncü ilk yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Milli futbolcu için bugün hastanede MR görüntülemesi yapıldı. Sarı Lacivertli kulüp konuyla ilgili açıklama yayınladı.

GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.