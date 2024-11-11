Dev operasyon

Çaykur Rizespor mağlubiyeti bardağı taşırırken Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, olağanüstü toplantı yaptı.Yapılan açıklamada, "Oyuncuların performanslarını artırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi. Dört futbolcunun da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Rizespor karşılaşması sonrası Güneş, "diyerek bunun sinyallerini vermişti.Bu arada yönetimin, teknik ekiple değerlendirmelerinin devam edeceği ve kadro dışıların artabileceği öğrenildi. Listeye Ozan Tufan ve Draguş'un dahil olacağı kulislerde konuşuluyor.bazı isimlerin kadro dışı bırakılmayacağı ancak maç kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.