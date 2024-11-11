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Giriş Tarihi: 11.11.2024 21:38

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi! Brighton açıkladı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu. Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber geldi! Brighton açıkladı...

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması beklenirken, ameliyat olması durumunda bu sürenin 2 ayı bulacağı ifade ediliyor.

Ferdi, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele ederken, 1 de gol kaydetmişti. (NTV Spor)

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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi! Brighton açıkladı...
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