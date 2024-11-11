Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber geldi! Brighton açıkladı...

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması beklenirken, ameliyat olması durumunda bu sürenin 2 ayı bulacağı ifade ediliyor.

Ferdi, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele ederken, 1 de gol kaydetmişti. (NTV Spor)